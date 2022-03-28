Мину обнаружили на морском побережье Инеада в провинции Кыркларелли. Это примерно в 5 километрах южнее реки Мутлудери, которая образует границу с Болгарией.

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На неожиданную находку натолкнулись утром 28 марта. На место вызова прибыли группа подводной обороны, которая пытается нейтрализовать опасный боеприпас.

28 марта с утра на морском побережье Инеада, недалеко от границы Болгарии, была обнаружена мина. Группы подводной обороны (SAS) в регионе быстро перевели на место инцидента. Мина, о которой идет речь, была защищена командами SAS, было начато вмешательство для ее нейтрализации,

– говорится в сообщении.

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