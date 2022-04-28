За його словами, про міни повідомляли ще на початку березня 2022 року. Тоді виявилося, що росіяни закинули в Чорне море понад 400 штук. Про це речник Одеської ОВА розповів в прямому ефірі телеканалу "Рада".
Важливо Під Мелітополем "самоліквідувався" міст, яким окупанти постачали зброю з Криму, – Братчук
"Маркування свідчить про те, що ці міни були захоплені рашистами ще у 2014 році", – зазначив Сергій Братчук.
Відомо, що їх прибивало й до Туреччини, де їх розміновували та знешкоджували. А також до берегів Румунії та Болгарії.
Російські маневри біля берегів Одеси
Сергій Братчук повідомив, що в окупантів відбувається певне перегрупування. Проте росіяни відійшли, як вони вважають, на безпечну для них відстань.
"Зараз не наближаються до нашого узбережжя, тому що розуміють: зустріч з екіпажем ракетного крейсера "Москва" – не найгарніша перспектива для тих, хто прийшов й воює проти нашої держави. Але їх шанси зустрітися – дуже великі", – зазначив Братчук.
Що відомо про затоплення крейсера "Москва"
- 13 квітня, з'явилося повідомлення про пожежу на крейсері "Москва" – це судно атакувало острів Зміїний.
- У ЗСУ підтвердили, що крейсер загорівся завдяки використанню української протикорабельної ракети "Нептун".
- "Москва" стала найдорожчою технікою Росії, яку ЗСУ знищували від початку повномасштабної війни.
- Росії довелося визнати, що крейсер "Москва" пішов під воду. Проте звинуватили вони у цьому погані погодні умови.
- Згодом у мережі показали, як палав і тонув крейсер "Москва".
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