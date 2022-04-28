За його словами, про міни повідомляли ще на початку березня 2022 року. Тоді виявилося, що росіяни закинули в Чорне море понад 400 штук. Про це речник Одеської ОВА розповів в прямому ефірі телеканалу "Рада".

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"Маркування свідчить про те, що ці міни були захоплені рашистами ще у 2014 році", – зазначив Сергій Братчук.

Відомо, що їх прибивало й до Туреччини, де їх розміновували та знешкоджували. А також до берегів Румунії та Болгарії.

Російські маневри біля берегів Одеси

Сергій Братчук повідомив, що в окупантів відбувається певне перегрупування. Проте росіяни відійшли, як вони вважають, на безпечну для них відстань.

"Зараз не наближаються до нашого узбережжя, тому що розуміють: зустріч з екіпажем ракетного крейсера "Москва" – не найгарніша перспектива для тих, хто прийшов й воює проти нашої держави. Але їх шанси зустрітися – дуже великі", – зазначив Братчук.

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