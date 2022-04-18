Відео поширив 18 квітня журналістський проєкт Osinttechnical

До теми Підбита "Москва": перші, ймовірно, підтверджені фото показали дослідники OSINT

Дослідники з Osinttechnical наголосили, що на відео помітно лише морський рятувальний буксир "Шахтар", який був на кораблі "Москва".

Кадри показують частину російського крейсера, який палає та тоне.

Як палала і тонула "Москва": дивіться відео



Що відомо про затоплення "Москви": коротко

Українська сторона офіційно не підтверджувала та не спростовувала, що наші військові атакували крейсер 14 квітня. У Міноборони наступного дня лише сказали, що в умовах воєнного стану "інформація теж є зброєю". Водночас ЗСУ раніше підтвердили, що поцілили у російський флагман українськими ракетами "Нептун".

Також частина чиновників, серед них і Олексій Арестович, кажуть, що крейсер підбили українським береговим ракетним комплексом "Нептун". У борт влучило 2 – 3 ракети , а після цього там здетонував весь боєзапас.

, а після цього там здетонував весь боєзапас. На судні було приблизно 510 членів екіпажу. В день початку потоплення радник голови ОП Олексій Арестович казав, що на морі шторм. Саме через це службовцям ВМС Росії не могли швидко надати допомогу.

З кораблем практично потонув образ "незламного російського флоту". У Криму перестають вірити ЗМІ, а командування армії Росії настільки було шоковане, що заборонило вихід своїх кораблів із Севастополя.

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