Про це вона повідомила увечері 14 квітня в ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом", відповідаючи на запитання журналіста про долю флагмана чорноморського флоту Росії.

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Станом на зараз ми не підтверджуємо і не спростовуємо цю інформацію. І ви повинні розуміти, що під час війни наша інформація це теж наша зброя. І теж це інформаційні операції постійно воюючих сторін. Це така технологія війни. Станом на зараз у нас нема задачі ні підтверджувати, ні спростовувати це,
– сказала заступниця міністра оборони.

Ганна Маляр також розповіла, що у Чорноморській та Азовській операційних зонах кораблі агресора продовжують:

  • ізолювати район ведення бойових дій;
  • фактично блокують можливість розвідки.

"Тобто їхня присутність там є, і вони виконують там свої бойові завдання", – додала посадовиця.

Потопили "Москву": що відомо

  • Ввечері 13 квітня у мережі з'явилася інформація, що крейсер "Москва" горить.
  • У пропагандистських ЗМІ також повідомляли про це, але не назвали причин інциденту.
  • Вже 14 квітня в ЗСУ офіційно заявили, що у карабель поцілила українська ракета "Нептун".
  • Судно "перекинулося і почало тонути". Цьому посприяли ще шторм і потужний вибух.
  • Вартість "Москви" оцінюють у близько 750 мільйонів доларів.

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