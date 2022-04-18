Проте всі факти вказують на те, що змогли сфотографувати саме підірваний флагман ВМС Росії. Зображення поширили на початку доби 18 квітня дослідники OSINTtechnical.

До теми У мережі з'явилося останнє фото крейсера "Москва" на плаву

Що саме вказує на достовірність світлин

На двох із оприлюднених фото крейсер класу "Слава", до якого належала "Москва". За останні роки більше жоден із таких російських кораблів так не палав.



Ймовірне фото "Москви" після підбиття / Фото OSINT

У телеграмі "Ланчет пишет" повідомили, що сфотографували напівзатонулий корабель моряки з Туреччини. Вони були неподалік у момент підбиття крейсера.

Крейсер "Москва" раніше та, ймовірно, після ракет "Нептун" / Фото OSINT