За словами Арестовича, на борту перебуває 510 членів екіпажу. Щоправда, він не сказав, як почалася пожежа на крейсері.

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Радник ОП також зауважив, що у морі шторм. Тож невідомо, чи вдасться надати російському екіпажу "відповідну допомогу".

Сильно горить. Прямо зараз. А штормове море і невідомо, чи вдасться їм надати відповідну допомогу. Там 510 членів екіпажу. Не можемо зрозуміти, що сталося: чи два матроси покурили не в тому місці, чи порушили в черговий раз заходи безпеки,

– заявив Арестович.

Зауважимо, що спершу інформація про пожежу на крейсері "Москва" з'явилася у соціальних мережах. Повідомлялося, що наші Збройні Сили пустили по ньому 2 ракети "Нептун". Але офіційного підтвердження цьому поки що немає.

Втім, глава Одеської ОВА Максим Марченко також написав, що "Москва" горить через ракети "Нептун", які стоять на сторожі Чорного моря. За його словами, вони "завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень".

Підтвердили, що ракетний крейсер "Москва" сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!,

– написав він.

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