Тепер же у мережі показали останнє фото "Москви". Воно зроблене за лічені дні до того, як судно пішло на дно.
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Фото зробили, наче відчували щось не ладне
Крейсер "Москва" зняли 10 квітня у Севастопольській бухті. А вже за кілька днів по ньому завдали влучного удару ЗСУ. Це й стало причиною затоплення вражого корабля.
Так виглядав крейсер "Москва" до того, як його відправили на дно / Фото "Крим. Реалії"
Що відомо про затоплення крейсера "Москва"
- Ввечері, 13 квітня, стало відомо про пожежу на російському крейсері "Москва". Інформацію про займання судна, яке атакувало острів Зміїний, підтвердив Олексій Арестович.
- Пізніше у ЗСУ підтвердили, що "Москва" загорілася завдяки українській протикорабельній ракеті "Нептун".
- Згодом капітан ВМС України зазначив, що на Чорноморському флоті в Росії більше немає крейсерів.
- А сам крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку вдалося знищити військовим ЗСУ.
- Пізніше Росії довелося визнати, що ракетний крейсер "Москва" таки затонув.
- А сам військовий корабель, який послали у відомому напрямку, вже став зіркою мемів.
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