Очільник Міноборони сказав, що обов'язково відвідає затонулу "Москву" після перемоги України та прикріпив фотографію, де він на дайвінгу плаває поруч з черепахою.

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До слова, Олексій Резніков обожнює підводне плавання – у нього на рахунку вже щонайменше 300 занурень.

"Флагманський" російський військовий корабель — гідне місце для дайвінгу. Тепер у нас є ще одне місце для дайвінгу в Чорному морі. Обов'язково відвідаємо затонулу після нашої перемоги у війні. До речі, у мене вже є 300 занурень з аквалангом,

– написав міністр у твітері.

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