Очільник Міноборони сказав, що обов'язково відвідає затонулу "Москву" після перемоги України та прикріпив фотографію, де він на дайвінгу плаває поруч з черепахою.
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До слова, Олексій Резніков обожнює підводне плавання – у нього на рахунку вже щонайменше 300 занурень.
"Флагманський" російський військовий корабель — гідне місце для дайвінгу. Тепер у нас є ще одне місце для дайвінгу в Чорному морі. Обов'язково відвідаємо затонулу після нашої перемоги у війні. До речі, у мене вже є 300 занурень з аквалангом,
– написав міністр у твітері.
"Москва" затонула: головне, що треба знати
- 13 квітня у соцмережах з'явилась інформація, що горить російський крейсер "Москва". Того ж вечора інформацію підтвердив Олексій Арестович.
- Наступного дня у ЗСУ повідомили, що у судно влучила українська ракета "Нептун". На морі був шторм, тож корабель перекинувся і почав тонути.
- 14 квітня Росія підтвердила, що "Москва" пішла на дно. Щоправда, про причетність ЗСУ не згадали.
- "Москва" прикривала усе Херсонське угруповання окупаційних військ Росії. Також втрата корабля майже на 25% знизила кількість залпу ракет росіян у Чорному морі.
- Росія більше не має крейсерів на Чорноморському флоті. Це останній, який був флагманом. Альтернативи немає, оскільки такі кораблі будує Україна.
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