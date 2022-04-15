Глава Минобороны сказал, что обязательно посетит затонувшую "Москву" после победы Украины и прикрепил фотографию, где он на дайвинге плавает рядом с черепахой.

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К слову, Алексей Резников обожает подводное плавание – у него на счету уже не менее 300 погружений.

"Флагманский" российский военный корабль – достойное место для дайвинга. Теперь у нас еще одно место для дайвинга в Черном море. Обязательно посетим затонувшую после нашей победы в войне. Кстати, у меня уже есть 300 погружений с аквалангом,

– написал министр в твиттере.

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