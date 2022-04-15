Глава Минобороны сказал, что обязательно посетит затонувшую "Москву" после победы Украины и прикрепил фотографию, где он на дайвинге плавает рядом с черепахой.
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К слову, Алексей Резников обожает подводное плавание – у него на счету уже не менее 300 погружений.
"Флагманский" российский военный корабль – достойное место для дайвинга. Теперь у нас еще одно место для дайвинга в Черном море. Обязательно посетим затонувшую после нашей победы в войне. Кстати, у меня уже есть 300 погружений с аквалангом,
– написал министр в твиттере.
"Москва" затонула: главное, что нужно знать
- 13 апреля в соцсетях появилась информация, что горит российский крейсер "Москва". В тот же вечер информацию подтвердил Алексей Арестович.
- На следующий день в ВСУ сообщили, что в судно попала украинская ракета "Нептун". На море был шторм, и корабль перевернулся и начал тонуть.
- 14 апреля Россия подтвердила, что "Москва" пошла ко дну. Правда, о причастности ВСУ не упомянули.
- "Москва" прикрывала всю Херсонскую группировку оккупационных войск России. Потеря корабля почти на 25% снизила количество залпа ракет россиян в Черном море.
- У России больше нет крейсеров на Черноморском флоте. Это последний, который был флагманом. Альтернативы нет, потому что такие корабли строит Украина.
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