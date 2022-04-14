Это произошло во время буксировки из Черного моря в порт. Соответствующую информацию, ссылаясь на российское министерство обороны, уже подтвердил ряд прокремлевских СМИ.

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"Из-за повреждений корпуса, полученных при пожаре от детонации боезапаса, судно потеряло устойчивость. В условиях шторма корабль затонул", – пишут издания.

На это известие, к слову, уже отреагировали и в Офисе Президента. Его глава Андрей Ермак подчеркнул, что "вражеский ракетный крейсер пошел даже глубже, чем за российским кораблем".

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