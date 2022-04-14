Об этом рассказал спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Он добавил, что сейчас люди в Одессе поздравляют друг друга с удачной работой наших вооруженных сил.

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Серьезные повреждения

По его словам, вчера в Одессе был шикарный денек. Сначала 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода поразила беспилотник, а уже через несколько минут появляться информация об огне на крейсере.

Сегодня могу сказать, что крейсер "Москва" Черноморского российского флота загорелся и получил очень серьезные повреждения,

– сообщил Братчук.

Как отметил спикер, пока еще не подтверждено, чем именно поразили "Москву". Он подчеркнул, что в ближайшее время должна появиться официальная информация.

"Есть еще некоторая информация, но давайте немного подождем, и я порадую одесского черноморского бычка, что ему пришла пища", – сказал Братчук.

К слову, именно крейсер "Москва" изображен на почтовой марке "Русский военный корабль". Ее Укрпочта ввела в обращение 12 апреля.

Братчук рассказал, что крейсер "Москва" получил серьезные повреждения: смотрите видео