На первый взгляд, кажется, что эти две новости не связаны между собой. Но это не так – и вот почему.

К теме Укрпочта ввела в оборот марку "Русский корабль иди на**й"

На новой почтовой марке о "русском военном корабле" изображен именно крейсер "Москва" – бортовой номер 121, который 24 февраля атаковал украинских защитников острова Змеиный.

Такое интересное совпадение сразу было отмечено в соцсетях после того, как появилось сообщение о пожаре на российском крейсере.

Горит "Москва": последние новости

Советник Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что горит российский крейсер "Москва".

На борту находится около 510 членов экипажа.

Как начался пожар на крейсере, еще уточняют.

Напомним – переговоры героев со Змеиного и оккупантов: смотрите видео