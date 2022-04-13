На первый взгляд, кажется, что эти две новости не связаны между собой. Но это не так – и вот почему.
К теме Укрпочта ввела в оборот марку "Русский корабль иди на**й"
На новой почтовой марке о "русском военном корабле" изображен именно крейсер "Москва" – бортовой номер 121, который 24 февраля атаковал украинских защитников острова Змеиный.
Такое интересное совпадение сразу было отмечено в соцсетях после того, как появилось сообщение о пожаре на российском крейсере.
Горит "Москва": последние новости
- Советник Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что горит российский крейсер "Москва".
- На борту находится около 510 членов экипажа.
- Как начался пожар на крейсере, еще уточняют.