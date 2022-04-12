Конкурс на эскиз марки объявили еще 1 марта. В нем приняли участие около 500 художников. Победителем стал уроженец Крыма Борис Грох. Его эскиз стал лучшим по результатам голосования почти 8 тысяч респондентов.

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Во время презентации присутствовал автор легендарной фразы

Глава Запорожской ОВА Александр Сарух стал участником погашения спецмарки. Заместитель руководителя отдела почтовых услуг Укрпочты Лариса Макаренко подчеркнула, что марку изготовили сразу же, как единственный в стране производитель такой продукции возобновил свою работу.

Укрпочта выпускает марку, не дожидаясь конца войны, а сразу, как только единственный производитель в Украине почтовых марок смог ее изготовить. "Фраза "Русский военный корабль иди..." стала одним из символов сопротивления украинцев российской орде. Она о силе духа наших воинов, о чести и достоинстве настоящих украинцев,

– заявила Макаренко.

Также на презентации новой марки присутствовал Роман Грибов – пограничник с острова Змеиный, который и является автором легендарной фразы.

Роман Грибов на презентации новой марки / Фото Укрпочты

Конверты с новыми марками и автографами Грибова / Фото Укрпочты

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