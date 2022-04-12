Конкурс на ескіз для марки оголосили ще 1 березня. У ньому взяли участь майже 500 художників. Переможцем став уродженець Криму Борис Грох. Його ескіз став найкращим за результатом голосування майже 8 000 респондентів.

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Під час презентації був присутній автор легендарної фрази

Голова Запорізької ОВА Олександр Сарух став учасником погашення спецмарки. Заступниця керівника відділу поштових послуг Укрпошти Лариса Макаренко наголосила, що марку виготовили одразу ж, як єдиний в країні виробник такої продукції відновив свою роботу.

Укрпошта випускає марку, не чекаючи кінця війни, а одразу, як тільки єдиний виробник в Україні поштових марок зміг її виготовити. "Фраза "Русскій воєнний корабль іді..." стала одним із символів супротиву українців російській орді. Вона про силу духу наших воїнів, про честь і гідність справжніх українців,

– заявила Макаренко.

Також на презентації нової марки був присутній Роман Грибов – прикордонних з острова Зміїний, який і є автором легендарної фрази.



Роман Грибов на презентації нової марки / Фото Укрпошти



Конверти з новими марками та автографами Грибова / Фото Укрпошти

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