Почтовые марки и маркированные конверты с буквенным номиналом V были среди самых популярных в Украине. Их тариф – 12 гривен – для пересылки простых писем массой до 50 граммов по Украине. Марка номиналом Z (эквивалент 1 доллара для международной доставки писем массой до 50 граммов). Эти и другие буквенные обозначения номинальной стоимости Укрпочта начала активно использовать с 2017 года.

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"Поскольку благодаря стараниям России буквы V и Z стали символами нового фашизма и террора, национальный оператор принял решение о прекращении изготовления почтовых марок и маркированных конвертов с их использованием и уже начал работы по разработке новых знаков почтовой оплаты с другими буквенными номиналами", – говорится в заявлении "Укрпочты".

Напомним! Российская армия во время своего вторжения в Украину обозначала свою военную технику несколькими латинскими буквами – Z, V или O, что означали различные силы войск. Также были замечены X и A. Именно Z и V, которые случались чаще всего, и стали символами Российской войны против Украины.

Однако там предупредили, что это может занять определенное время.

Вместе с этим, почтовые марки и маркированные конверты, введены Укрпочтой в обращение до 24 февраля 2022 года, и далее считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи – "Укрпочта" продолжает их реализацию во всех своих отделениях и прием от клиентов.

Стоит отметить, что некоторые марки с номиналом V есть среди художественных выпусков "Укрпочты", в том числе посвященных украинским военным – почтовые марки "Тризуб" (2022 год выпуска), "Морской тральщик "Черкассы" U311" (2021), "Монумент Независимости, Киев" (2021), "Передовая" (2020), "Они выстояли! Не выдержал бетон!" (2020), "Слава Украине!" (2019), марковый лист" Вооруженные Силы Украины. Сухопутные войска" (2021). Они хранятся в коллекциях филателистов разных стран, а также являются достоянием Музейного фонда.