Александр Дворников известен во всем мире как "сирийский мясник". Об этом в эфире 24 канала рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Дворников уничтожал города, где не было ПВО

Публицист отметил, что решающий бой фактически уже продолжается, а назначение Путиным "мясника" мало на что повлияет.

"Не стоит переживать, что на украинском фронте появился какой-то новый "блестящий полководец". Он (Дворников – 24 канал) с воздуха обстреливал абсолютно беззащитные города Алеппо в частности, где не было ни ПВО, ни самолетов. Только это он и умеет", – пояснил Пионтковский.

Назначение "мясника" показывает, что Путин все же решил идти до конца. Посмотрим, что будет в ближайшие 2 недели,

– сказал русский публицист.

Опыт Дворникова не спасет Путина от поражения. Андрей Пионтковский считает, что такое кровавое назначение лишь показывает, что Путин до сих пор хочет уничтожить всю Украину.

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