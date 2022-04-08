Соответствующую информацию уведомил западный чиновник. Это случилось 8 апреля – на 44-й день войны, которую Россия начала против Украины.

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Россия назначила нового командующего наступлением

По словам западного чиновника, у оккупантов была действительно плохая координация между разными командованиями, ведь российские войска никогда не учились работать таким образом.

Операциями, направленными на лучшую координацию сейчас руководит командующий Южного военного округа – это генерал Александр Дворников,

– говорится в сообщении.

У этого командира большой опыт российских операций в Сирии. Более того, командование России проводит поэтапное отправление новых сил на Донбасс вместо паузы, которая бы дала военным надлежаще перегруппироваться.

Пока известно, что Москва имеет чуть менее 100 батальонных тактических групп, доступных для операций, после того, как они были восстановлены после боев.

Чиновник пояснил также: "Если Россия не сможет изменить свою тактику и не будет гораздо эффективнее в использовании всех инструментов в свою пользу, если ей это не удастся сделать, тогда им будет трудно добиться успеха даже в этих ограниченных целях, которые они установили".

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