Олександр Дворніков відомий у всьому світі як "сирійський м'ясник". Про це в ефірі 24 каналу розповів російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Дворніков нищив міста, де не було ППО

Публіцист зазначив, що вирішальний бій фактично вже триває, а призначення Путіним "м'ясника" мало на що вплине.

"Не варто переживати, що на українському фронті з'явився якийсь новий "блискучий полководець". Він (Дворніков – 24 канал) з повітря обстрілював абсолютно беззахисні міста, Алеппо зокрема, де не було ні ППО, ні літаків. Лише це він і вміє", – пояснив Піонтковський.

Призначення "м'ясника" показує, що Путін все ж таки вирішив йти до кінця. Подивимось, що буде у найближчі 2 тижні,

– сказав російський публіцист.

Досвід Дворнікова не врятує Путіна від поразки. Андрій Піонтковський вважає, що таке криваве призначення лише показує, що Путін досі хоче знищити всю Україну.

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