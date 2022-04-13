На перший погляд здається, що ці дві новини не пов'язані між собою. Але це не так – і ось чому.

До теми Укрпошта ввела в обіг марку "Русскій корабль іді на**й"

На новій поштовій марці про "русскій воєнний корабль" зображено саме крейсер "Москва" – бортовий номер 121, який 24 лютого атакував українських захисників острова Зміїний.

Такий цікавий збіг одразу зауважили у соцмережах після того, як з'явилось повідомлення про пожежу на російському крейсері.

Варто зазначити, що "Москва" – саме той російський корабель, якого українські прикордонники з острова Зміїний наприкінці лютого послали.

Горить "Москва": останні новини

Радник Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що палає російський крейсер "Москва.

На борту перебуває приблизно 510 членів екіпажу.

Як почалася пожежа на крейсері – ще уточнюють.

Нагадаємо – переговори героїв зі Зміїного та окупантів: дивіться відео