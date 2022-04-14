Об этом в ночь на 14 апреля сообщили пропагандисты Кремля, ссылаясь на данные минобороны РФ. Отмечается также, что судно уже получило серьезные повреждения.

Читайте также Именно крейсер "Москва" нарисован на почтовой марке "русский военный корабль"

Россия признала, что на флагмане ее флота в Черном море действительно произошел мощный пожар. Однако страна-агрессор умолчала о причинах возгорания "Москвы".

"Москва" горит, – Арестович рассказал детали

Алексей Арестович во время разговора с Марком Фейгином рассказал, что русский крейсер пылает. По его словам, на борту судна находились 510 членов экипажа.

Сильно горит. Прямо сейчас. А море штормовое, и неизвестно, удастся ли им (россиянам – 24 канал) оказать соответствующую помощь,

– сказал советник главы ОП.

Чиновник добавил, что сейчас украинские военные не могут понять, что произошло: или два матроса покурили не в том месте, или нарушили очередные меры безопасности.

Заметьте! Российский крейсер "Москва" – это тот военный корабль, который герои с острова Змеиный отправили в дальний путь – "на**й".

Переговоры героев со Змеиного и оккупантов: смотрите видео