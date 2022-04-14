Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що зараз люди в Одесі вітають один одного із вдалою роботою наших Збройних Сил.
До теми "Москва" зазнав серйозних пошкоджень: у Росії підтвердили пожежу на крейсері, який "ішов на**й"
Серйозні ушкодження
За його словами, вчора в Одесі був шикарний день. Спочатку 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу вразила безпілотник, а вже за кілька хвилин з'являтись інформація про вогонь на крейсері.
Сьогодні можу сказати, що крейсер "Москва" Чорноморського російського флоту запалав і зазнав дуже серйозних ушкоджень,
– повідомив Братчук.
Як зазначив речник, поки ще не підтверджено, чим саме уразили "Москву". Він наголосив, що найближчим часом повинна з'явитися офіційна інформація.
"Є ще деяка інформація, але давайте трішки почекаємо, і я потішу одеського чорноморського бичка, що йому прийшла пожива", – сказав Братчук.
До слова, саме крейсер "Москва" зображений на поштовій марці "русскій воєнний корабль". Її Укрпошта ввела в обіг 12 квітня.
Братчук розповів, що крейсер “Москва” зазнав серйозних ушкоджень: дивіться відео