Про це розповів речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він додав, що зараз люди в Одесі вітають один одного із вдалою роботою наших Збройних Сил.

До теми "Москва" зазнав серйозних пошкоджень: у Росії підтвердили пожежу на крейсері, який "ішов на**й"

Серйозні ушкодження

За його словами, вчора в Одесі був шикарний день. Спочатку 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу вразила безпілотник, а вже за кілька хвилин з'являтись інформація про вогонь на крейсері.

Сьогодні можу сказати, що крейсер "Москва" Чорноморського російського флоту запалав і зазнав дуже серйозних ушкоджень,

– повідомив Братчук.

Як зазначив речник, поки ще не підтверджено, чим саме уразили "Москву". Він наголосив, що найближчим часом повинна з'явитися офіційна інформація.

"Є ще деяка інформація, але давайте трішки почекаємо, і я потішу одеського чорноморського бичка, що йому прийшла пожива", – сказав Братчук.

До слова, саме крейсер "Москва" зображений на поштовій марці "русскій воєнний корабль". Її Укрпошта ввела в обіг 12 квітня.

Братчук розповів, що крейсер “Москва” зазнав серйозних ушкоджень: дивіться відео