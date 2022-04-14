Об этом спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал в эфире 24 канала.

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По его словам, Одесская область находится под постоянной угрозой ракетных ударов, но это война, и не уничтожать врагов – это неправильно.

По его словам ВСУ потопили один из крейсеров, и вместе с ним могли пойти ко дну и ракеты.

Ракеты "Калибр", дай бог, чтобы они пошли ко дну вместе с крейсером"Москва". Именно он выполнял задание по убийству мирных людей крылатыми ракетами,

– сказал Братчук.

Он подчеркнул, что официальные источники подтверждают, что именно "Москва" – это тот крейсер, который в начале войны подплывал к острову Змеиный и именно его украинские пограничники послали в уже известном направлении – нах*й.

"Он пошел по тому адресу, куда его послали пограничники", – сказал Братчук.

Ракеты могли пойти ко дну вместе с "Москвой", – спикер Одесской ОВА:



К слову, накануне вечером российский флагман "Москва" горел. Утром 14 апреля советник главы Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что крейсер затонул. Известно, что на борту судна находились 510 членов экипажа.

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