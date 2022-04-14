Про це речник Одеської ОВА Сергій Братчук розповів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, Одещина перебуває під постійною загрозою ракетних ударів, але це війна, і не знищувати ворогів – це неправильно.

За його словами ЗСУ потопили один з крейсерів, і разом з ним могли піти на дно і ракети.

Ракети "Калібр", дай боже, щоб вони пішли на дно разом з крейсером "Москва". Саме він виконував завдання щодо вбивства мирних людей крилатими ракетами,

– сказав Братчук.

Він наголосив, що офіційні джерела підтверджують, що саме "Москва" – це той крейсер, який на початку війни підпливав до острова Зміїний і саме його українські прикордонники послали у вже відому напрямку – нах**й.

"Він пішов за тою адресою, куди його постали прикордонники", – сказав Братчук.

Ракети могли піти на дно разом з "Москвою", – речник Одеської ОВА:



До слова, напередодні ввечері російський флагман "Москва" горів. Вранці 14 квітня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що крейсер затонув. Відомо, що на борту судна перебували 510 членів екіпажу.

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