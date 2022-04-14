Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив про долю російського крейсера "Москва". Новини для російських окупантів неприємні.

Раніше "Москва" зазнав серйозних пошкоджень: у Росії підтвердили пожежу на крейсері, який "ішов на**й"

Крейсер "Москва" затонув

Флагман чорноморського флоту Росії крейсер "Москва" провів негативне спливання поблизу острова, де його послали на йух,

– написав Арестович.

Він додав, що "Москви" вже немає, бо вона затонула.

Пожежа на крейсері: коротко

Ввечері 13 квітня Арестович під час розмови з Марком Фейгіним розповів, що російський крейсер "Москва" палає. Він уточнив, що на борту судна перебували 510 членів екіпажу. Згодом інформацію про пожежу підтвердили й у Москві.

Зауважимо, що "Москва" – це саме той воєнний корабель, який герої з острова Зміїний у перший день повномасштабного вторгнення відправили у далеку путь – "на**й".

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