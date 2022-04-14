Це сталося під час буксирування з Чорного моря у порт. Відповідну інформацію, посилаючись на російське міністерство оборони, підтвердила вже низка прокремлівських ЗМІ.

До теми Підбитий крейсер "Москва" став найдорожчою російською технікою, яку знищили ЗСУ

"Москва" зазнала значних пошкоджень

"Через пошкодження корпусу, отримані під час пожежі від детонації боєзапасу, судно втратило стійкість. В умовах шторму корабель затонув", – пишуть російські видання.

Зверніть увагу! Раніше журналіст Роман Цимбалюк повідомив, що 14 моряків з "Москви" доставили до Севастополя. Що з іншими 496 – поки невідомо.

Що сталося з російським флагманом

Інформація про пожежу на "Москві" з'явилася у мережі ввечері 13 квітня. Наступного дня у ЗСУ підтвердили, що поцілили по кораблю українськими ракетами "Нептун". В Одеській ОВА розповіли, що пошкодження ворожого судна – дуже серйозні.

Як відреагували у Зеленського

Звістку про затонуле судне, до слова, вже прокоментував Андрій Єрмак. Очільник ОП підкреслив, що ворожий ракетний крейсер "пішов навіть глибше, ніж услід за російським кораблем".

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