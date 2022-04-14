Військова спроможність армії держави-агресорки після ліквідації крейсера "Москва" зазнала відчутних збитків.

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Зменшення кількості залпу ракет росіян у Чорному морі

Керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко повідомив про наслідки виведення з ладу ракетного крейсера "Москва" з 16 крилатими ракетами.

Сумарний залп крилатих ракет кораблів чорноморського флоту Росії, що перебувають в Чорному морі, зменшився з 72 до 56,

– зазначив Клименко.

В Чорному морі перебувають такі ракетні кораблі чорноморського флоту Росії з крилатими ракетами "Калібр":

фрегат "Адмірал Ессен" – 8 ракет,

фрегат "Адмірал Макаров" – 8 ракет,

корвет "Вишній Волочок" – 8 ракет,

корвет "Інгушетія" – 8 ракет,

корвет "Грайворон" – 8 ракет,

підводний човен "Ростов-на-Дону" – 4 ракети,

підводний човен "Старий Оскол" – 4 ракети,

підводний човен "Великий Новгород" – 4 ракети,

підводний "Колпіно" – 4 ракети.

Тобто загалом в залпі – 56 ракет "Калібр".

Крім того, в Середземному морі застрягли через перекриття проток Туреччиною ще такі ракетні кораблі:

1 ракетний фрегат – "Адмірал Григорович",

1 ракетний корвет – "Орехово-Зуєво",

2 ракетні підводні човни – "Новоросійськ" та "Краснодар".

Пожежа на російському крейсері: коротко

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час розмови з Марком Фейгіним ввечері 13 квітня розповів, що російський крейсер "Москва" палає. Він уточнив, що на борту судна перебували 510 членів екіпажу. Згодом інформацію про пожежу підтвердили й у Москві.

Вранці 14 квітня Арестович уточнив, що флагман затонув.

В Одеській ОВА припустили, що держава-агресорка може спробувати помститися за знищений флагман. Однак там наголосили, що українські захисники готові до цього.

Зауважимо, що "Москва" – той воєнний корабель, який герої з острова Зміїний у перший день повномасштабної війни відправили у далеку путь – "на**й".

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