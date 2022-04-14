Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у ранковому відеозверненні прокоментував ситуацію з крейсером "Москва".

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Росіяни можуть мстити за "Москву"

Ворог готуватиметься, аби намагатися відповісти за "Москву",

– зазначив Братчук.

Водночас він запевнив, що українські захисники готові до всього, Сили оборони повністю контролюють процес. Одеський оборонний район є живим армійським організмом, який відстежує усі можливі ризики активізації дій ворога.

Братчук також повідомив, що, за наявними даними, причиною "серйозних ушкоджень" "Москви", про які інформує держава-агресорка, стали українські крилаті ракети "Нептун".

Крім того, за словами речника ОВА, високою залишається ймовірність завдання ворогом ракетних ударів по області.

Пожежа на російському крейсері: коротко

Ввечері 13 квітня радник глави Офісу Президента Олексій Арестович під час розмови з Марком Фейгіним розповів, що російський крейсер "Москва" палає. Він уточнив, що на борту судна перебували 510 членів екіпажу. Згодом інформацію про пожежу підтвердили й у Москві.

Вранці 14 квітня Арестович уточнив, що флагман затонув.

Зауважимо, що "Москва" – це той воєнний корабель, який герої з острова Зміїний у перший день повномасштабної війни відправили у далеку путь – "на**й".

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