Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем видеообращении прокомментировал ситуацию с крейсером "Москва".

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Россияне могут мстить за "Москву"

Враг будет готовиться, чтобы пытаться ответить за "Москву",

– отметил Братчук.

В то же время он заверил, что украинские защитники готовы ко всему, Силы обороны полностью контролируют процесс. Одесский оборонный район является живым армейским организмом, отслеживающим все возможные риски активизации действий врага.

Братчук также сообщил, что, по имеющимся данным, причиной "серьезных повреждений" "Москвы", о которых информирует государство-агрессор, стали украинские крылатые ракеты "Нептун".

Кроме того, по словам спикера ОВА, высокой остается вероятность нанесения врагом ракетных ударов по области.

Пожар на российском крейсере: коротко

Вечером 13 апреля советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время разговора с Марком Фейгиным рассказал, что российский крейсер "Москва" горит. Он уточнил, что на борту судна находились 510 членов экипажа. Впоследствии информацию о пожаре подтвердили и в Москве.

Утром 14 апреля Арестович уточнил, что флагман затонул.

Заметим, что "Москва" – это военный корабль, который герои с острова Змеиный в первый день полномасштабной войны отправили в дальний путь – "на**й".

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