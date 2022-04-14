Про це у фейсбуці повідомив Роман Цимбалюк. Раніше він був єдиним українським журналістом у Росії, але у січні 2022 року повернувся в Київ через загрозу особистій безпеці.

За словами Цимбалюка, 14 квітня близько 10:00 до окупованого Севастополя прибули 14 моряків з атакованого українськими захисниками судна, зокрема – начальник його медичної служби.

"Військові прибули до причалу на швидкісному катері, де на них вже чекали машини швидкої допомоги. Доля решти 496 членів екіпажу невідома", – зазначив він у дописі.

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