Тим паче, зараз крейсерів у Росії в Чорноморському флоті уже немає. Про це в ефірі 24 каналу сказав колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.
До слова Вони точно щось зроблять, – Фейгін про помсту Росії через крейсер "Москва"
Тобто, це був останній класичний крейсер, який був флагманом. Інші кораблі, які залишились – значно менші, приблизно у 4 рази.
Крім цього, там стояла потужна система протиповітряної оборони. Тим паче купити ще один такий корабель обійдеться у значну суму для Росії.
Вартість такого нового корабля – приблизно зараз може складати 1,5 мільярда доларів,
– сказав Риженко.
Іншої альтернативи у росіян зараз немає.
Що відомо про крейсер "Москва"
- 13 квітня неподалік Одеси стався вибух на російському крейсері "Москва". Україна підтвердила, що завдала ракетного удару по кораблю з ракети "Нептун".
- З 2016 року корабель у морі не виходив через плачевний технічний стан. А у 2020 році на "Москві" завершили капітальний ремонт із модернізацією.
- Першого дня масштабного вторгнення Росії, крейсер "Москва" спробував атакувати острів Зміїний. Там же "російський військовий корабель" послали.
- Після того, як "Москву" з 16 крилатими ракетами вивели з ладу, сумарний залп крилатих ракет кораблів Чорноморського флоту Росії, що розташовані у Чорному морі, зменшився з 72 до 56 одиниць.