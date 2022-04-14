Тим паче, зараз крейсерів у Росії в Чорноморському флоті уже немає. Про це в ефірі 24 каналу сказав колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко.

До слова Вони точно щось зроблять, – Фейгін про помсту Росії через крейсер "Москва"

Тобто, це був останній класичний крейсер, який був флагманом. Інші кораблі, які залишились – значно менші, приблизно у 4 рази.

Крім цього, там стояла потужна система протиповітряної оборони. Тим паче купити ще один такий корабель обійдеться у значну суму для Росії.

Вартість такого нового корабля – приблизно зараз може складати 1,5 мільярда доларів,

– сказав Риженко.

Іншої альтернативи у росіян зараз немає.

Що відомо про крейсер "Москва"