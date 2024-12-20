Тривога лунає у східниї областях країни. Про це повыдомляэ 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте правилами безпеки, під час тривоги перебувайте в укритті.

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Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

19:48, 20 грудня Cуми, увага! Ворожий ударний БпЛА у вашому напрямку з північного сходу!

19:48, 20 грудня Донецька область – загроза застосування ворожих ударних БпЛА!

19:47, 20 грудня Оновлення інформації щодо ворожих ударних БпЛА від Повітряних сил БпЛА: в центрі Сумщини, курс – західний/південно-західний;

в центрі Полтавщини, курс – північний/південно-західний;

на південному сході Дніпропетровщини, курс – північно-західний;

на сході Харківщини, курс – південно-західний.

19:45, 20 грудня Де лунає повітряна тривога Карта повітряних тривог у реальному часі

19:44, 20 грудня Місто Павлоград (Дніпропетровщина) увага! Перебувайте в укриттях!

Ворожі ударні БпЛА продовжують рух на північний захід над вашим містом!