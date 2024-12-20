Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Читайте також Київ у вогні після ракетної атаки: все, що відомо про наслідки удару по столиці 20 грудня

Як відпрацювали сили ППО вночі 20 грудня

В Повітряних силах повідомили, що росіяни атакували балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області та керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської області. Також окупанти застосували 65 ударних БпЛА типу "Shahed" і безпілотників інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 09:30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях,

– йдеться в повідомленні.