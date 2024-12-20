Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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Как отработали силы ПВО ночью 20 декабря

В Воздушных силах сообщили, что россияне атаковали баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области и управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской области. Также оккупанты применили 65 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск.

По состоянию на 09:30 подтверждено избиение 40 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях,

– говорится в сообщении.

Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий из-за активного противодействия сил обороны.

Напомним, утром 20 декабря Россия нанесла по Киеву удар ракетами. В результате боевой работы силы ПВО сбили все пять баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23, которые российские оккупанты направили по столице.