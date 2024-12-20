08:01, 20 декабря

В результате ракетной атаки России на Киев падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания на крышах зданий, также горят автомобили. Повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.