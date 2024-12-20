Все, что известно о последствиях утренней атаки на Киев 20 декабря – читайте в материале 24 Канала.
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В КГВА сообщили, что предварительно в Голосеевском районе Киева в результате ракетной атаки погиб один человек.
Количество пострадавших в Голосеевском районе возросло до двух человек.
В результате ракетной атаки России на Киев падение обломков зафиксировано в Голосеевском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Есть возгорания на крышах зданий, также горят автомобили. Повреждена тепломагистраль в Голосеевском районе.
В КГВА сообщили, что зафиксировано падение обломков в недострой в Днепровском районе. А в Соломенском предварительно есть возгорание в здании.
По информации Виталия Кличко, в Голосеевском районе после взрывов вызвали бригаду медиков. Там пострадал один человек.
Городской голова Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе Киева из-за падения обломков ракеты горят авто.