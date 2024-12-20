Усе, що відомо про наслідки ранкової атаки на Київ 20 грудня – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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В КМВА повідомили, що попередньо в Голосіївському районі Києва внаслідок ракетної атаки загинула одна людина.
Кількість потерпілих в Голосіївському районі зросла до двох осіб.
Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.
В КМВА повідомили, що зафіксоване падіння уламків в недобудову в Дніпровському районі. А в Солом'янському попередньо є загоряння в будівлі.
За інформацією Віталія Кличка, у Голосіївському районі після вибухів викликали бригаду медиків. Там постраждала одна людину.
Міський голова Віталій Кличко повідомив, що в Голосіївському районі Києва через падіння уламків ракети палають авто.