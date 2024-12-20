08:01, 20 грудня

Внаслідок ракетної атаки Росії на Київ падіння уламків зафіксовано в Голосіївському, Соломʼянському, Шевченківському та Дніпровському районах. Є загоряння на дахах будівель, також палають автівки. Пошкоджена тепломагістраль у Голосіївському районі.