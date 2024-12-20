Оккупанты продолжают совершать военные преступления против гражданских украинцев. Под утро 20 декабря они безжалостно расстреляли Херсон из артиллерии, передает 24 Канал со ссылкой на местные власти.

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Херсон под массированным ударом

Около 05:00 появилось сообщение о массированном обстреле Херсона из артиллерии.

Происходит массированный обстрел города Херсона! Находитесь в укрытиях! Не подходите к окнам и не выходите на улицу,

– написал в телеграмме глава Херсонской МВА Роман Мрочко.

Председатель ОВА Александр Прокудин также предупредил: "Город под массированным обстрелом вражеской артиллерии!"

По состоянию на 05:47, по словам Мрочко, обстрел города продолжается. Также есть пострадавшие гражданские. Кроме того, много попаданий в многоквартирные жилые дома.

К слову, в начале декабря в ОВА сообщали о намерении враг повторно наступать на Херсон. Отмечалось, что враг уже собрал 300 катеров для форсирования Днепра.