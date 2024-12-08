Буквально недавно в результате такой атаки погибло 3 человека в оккупированных Алешках. Такой информацией с 24 Каналом поделилась журналистка из Херсона Евгения Вирлич, подчеркнув, что враг системно хвастается своими преступлениями.

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Россияне "охотятся" за гражданскими в Херсоне

Над Херсоном продолжают летать как разведывательные беспилотники, так и дроны со взрывчаткой. Невооруженным глазом их не различить. Самые активные они в прибрежной зоне: Берислав и Бериславский район, Антоновка, Садовое. Сбросы с дронов на гражданских настолько часты, что пришлось даже ограничить движение маршрутных такси в ту сторону.

Россияне системно щеголяют этими видео, выкладывая их в своих телеграм-каналах. Они анонсируют и вообще не скрывают, что любой транспорт в Херсоне считают целью.

В последнее время оккупанты заявляли, что таким образом тренируют новобранцев – операторов дронов, чтобы они охотились на херсонцев,

– отметила Евгения Вирлич.

Атаки достаточно частые. В частности, 6 декабря россияне сбросили с дронов взрывчатку на гражданских в оккупированных Алешках. Три человека погибли. Враг традиционного утверждает, что за этим стоят украинские военные. Впрочем, местные знают, что именно российские оккупанты занимаются таким терроризмом.

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Редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко недавно также рассказывал, как во время съемок российский дрон кружил у него прямо над головой. Он назвал приблизительные цифры, сколько за год Россия осуществила таких сбросов на херсонцев.