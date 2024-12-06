Такой информацией с 24 Каналом поделился редактор херсонского вебсайта "Мост" Сергей Никитенко, отметив, что россияне сбрасывают взрывчатку на велосипедистов, машины и гражданскую инфраструктуру.

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Как россияне терроризируют херсонцев, сбрасывая на них взрывчатку

Массированные атаки дронами начались с июля 2024 года. Хотя отдельные случаи фиксировались сразу после освобождения правобережной Херсонщины. Это не единичные истории, а именно массовые.

В сети распространяется разная информация. Кто-то говорит о 4,5 тысячи ударов за год по Херсону, кто-то – о более 9 тысячах. Целью в подавляющем большинстве являются гражданские жители и инфраструктура. Россияне постоянно выкладывают в своих телеграм-каналах видео, как они поджигают дома, магазины.

Дрон неслучайно подлетает. Я сам лично видел. Я знаю этих владельцев магазина. Там не было ничего военного. Дрон подлетает, одной гранатой пробивает крышу, вторую гранату забрасывает в дыру и сжигает гражданский объект,

– рассказал Сергей Никитенко.

Россияне фактически гоняются за людьми. Постоянные бьют по велосипедистам и автомобилям. Машин с пробитыми капотами и крышами ездит все больше. В восточной части Херсона вообще есть улица, на которой стоят десятки сожженных автомобилей. Их никто не забирает, потому что опасно.

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"Несколько недель назад во время съемок пролетал дрон, это такие неприятные ощущения. Одно дело, когда бьет снаряд куда-то. Как правило, не очень прицельно, поэтому есть шанс спастись. Другое же – когда кто-то смотрит сверху и хочет убить только потому, что ты украинец", – отметил редактор херсонского вебсайта "Мост".

Заметим, учителя местных школ временно оккупированной Херсонщины жалуются, что получили от оккупантов только аванс за первый месяц осени, а после – им вообще ничего не платили.