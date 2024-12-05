Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

Важно Разведенные семьи и подделка документов: как Россия депортирует украинских детей

Учителям на оккупированной Херсонщине не платят зарплату

В сети жители временно оккупированной Херсонщины жалуются, что с сентября не получают зарплаты. В одном из сообщений пользовательница сети заявляет, что учителя и воспитатели уже несколько месяцев не получают выплат. Мол, из-за этого у предателей "нет мотивации и новогоднего настроения".

С зарплатами – треш. Чувствую, что учителя и воспитатели исчезнут из Херсонской области,

– жалуется одна из пользовательниц.



На Херсонщине жалуются, что не получают зарплату / Скриншот из сети



На оккупированной Херсонщине не платят зарплаты / Скриншот

Более того, учителя оккупированной Херсонщины последний раз получали выплату в сентябре, и только аванс, а не полную зарплату. В то же время в сети отмечают, что российское пропагандистское телевидение рассказывает, что "все хорошо".



В сети обсуждают отсутствие зарплат на Херсонщине / Скриншот

Некоторые из пользователей утверждают, что не получают выплат еще дольше. Даже в сентябре они не получали ни аванса, ни зарплаты.



Оккупанты на Херсонщине не дают учителям зарплату / Скриншот

Ранее в сети сообщали о кадровом голоде на временно оккупированных территориях. Оккупантам критически не хватает квалифицированного персонала, что готов на них работать. Не помогают даже обещания высокой заработной платы.