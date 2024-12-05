Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на соцмережі.

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Вчителям на окупованій Херсонщині не платять зарплату

У мережі жителі тимчасово окупованої Херсонщини бідкаються, що з вересня не отримують зарплати. В одному з повідомлень користувачка мережі заявляє, що вчителі й вихователі вже кілька місяців не отримують виплат. Мовляв, через це у зрадників "немає мотивації та новорічного настрою".

Із зарплатами – треш. Відчуваю, що вчителі та вихователі зникнуть з Херсонської області,

– бідкається одна з користувачок.



На Херсонщині бідкаються, що не отримують зарплату / Скриншот з мережі



На окупованій Херсонщині не платять зарплати / Скриншот

Ба більше, вчителі окупованої Херсонщини востаннє отримували виплату у вересні, й лише аванс, а не повну зарплату. Водночас у мережі зауважують, що російське пропагандистське телебачення розповідає, що "все добре".



У мережі обговорюють відсутність зарплат на Херсонщині / Скриншот

Деякі з користувачів стверджують, що не отримують виплат ще довше. Навіть у вересні вони не отримували ні авансу, ні зарплати.



Окупанти на Херсонщині не дають вчителям зарплату / Скриншот

Раніше у мережі повідомляли про кадровий голод на тимчасово окупованих територіях. Окупантам критично не вистачає кваліфікованого персоналу, що готовий на них працювати. Не допомагають навіть обіцянки високої заробітної плати.