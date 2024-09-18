Про це пише видання Херсон online, посилаючись на пост так званого "главу" незаконної адміністрації Нової Каховки Віталія Гури.

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Проблеми з закриттям вакансій на ТОТ

Кожен бажаючий влаштуватись на муніципальну службу проходить суворий відбір, перший етап якого – особиста співбесіда. Ми з’ясовуємо, чим людина займалась раніше, над чим хоче трудитись зараз і які навички має потенційний співробітник,

– йдеться у пості колаборанта.

Однак журналісти встановили, що ніякого "суворого відбору" немає. В окупаційну адміністрацію беруть всіх, зважаючи лише на лояльність до "голови адміністрації". Але навіть з огляду на це в "адміністрація" окупованої Херсонщини фіксують сильний кадровий голод.

Так, наприклад у Каховці вже давно шукають начальника фінансового відділу, провідних спеціалістів відділів економіки, інвестицій, розвитку підприємницької діяльності, освіти і молоді, безпеки, юридичного, головних спеціалістів відділів матеріально-технічного забезпечення і закупівель, благоустрою, транспорту і дорожнього господарства, по роботі з житловим фондом, у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і мобілізації.

Не допомагають навіть обіцянки високої заробітної плати – охочих обмаль.

Такі ж проблеми фіксують й на інших окупованих територіях. Так, наприклад, у Запорізькій області є значний дефіцит фахівців майже у всіх органах незаконної влади: комунальних закладах, правоохоронних органах, закладах охорони здоров’я, освіти та багатьох інших закладах критичної інфраструктури. При цьому також росіяни шукають відеографів, копірайтерів, редакторів, аби створити "гарну картинку" та впливати на свідомість місцевих.

Приклади вакансій на окупованих територіях: дивіться фото

При цьому приклади українських громадян, які все ж зголосилися на такі вакансії є – з ними можна ознайомитися на сайті державного проєкту "Хочу к своим".