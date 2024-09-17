Загальна кількість учасників "юнармії" становить 300 осіб. Радник міського голови Маріуполя розповів 24 Каналу, що здебільшого у людей просто немає іншого вибору, ніж приєднатися до такої організації.

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Що відомо про створення "юнармії"

За словами Андрющенка, треба звернути увагу на батьків, які віддали туди своїх дітей. Чимало з них мають проросійські погляди. Тому навіть дивно, що учасників так мало, зважаючи на тиск, який створюють окупанти.

Тепер змінився підхід. Дитина ходить в "юнармію" або в "Молоду гвардію", яка розрахована на старших учнів. Тобто батьки мусять прилаштувати свою дитину в подібне угруповання,

– розповів Петро Андрющенко.

Цікаво, що так звана присяга, яку зачитують діти, є практично такою самою, яка існувала в часи комсомолу. Тепер учні повторюють те, що колись говорили при вступі в піонери. Навіть тут росіяни не змогли вигадати чогось свого.

"Все побудовано за радянським зразком. Спочатку піонери, далі йде "Молода гварідя" – умовний комсомол, а за ним "Єдіная Росія" як колись Комуністична партія СРСР", – підкреслив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що ці діти і їхні сім'ї перебувають на особливому контролі. Батьки можуть думати, що віддаючи дітей в такі організації, вони їм допомагають, дають шлях у майбутнє. Тому з огляду на це кількість учасників "юнармії" збільшується.