Общее количество участников "юнармии" составляет 300 человек. Советник городского головы Мариуполя рассказал 24 Каналу, что в основном у людей просто нет другого выбора, чем присоединиться к такой организации.

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Что известно о создании "юнармии"

По словам Андрющенко, надо обратить внимание на родителей, которые отдали туда своих детей. Многие из них имеют пророссийские взгляды. Поэтому даже странно, что участников так мало, несмотря на давление, который создают оккупанты.

Теперь изменился подход. Ребенок ходит в "юнармию" или в "Молодую гвардию", которая рассчитана на старших учеников. То есть родители должны пристроить своего ребенка в подобную группировку,

– рассказал Петр Андрющенко.

Интересно, что так называемая присяга, которую зачитывают дети, является практически такой же, которая существовала во времена комсомола. Теперь ученики повторяют то, что когда-то говорили при вступлении в пионеры. Даже здесь россияне не смогли придумать чего-то своего.

"Все построено по советскому образцу. Сначала пионеры, далее идет "Молодая гвардия" – условный комсомол, а за ним "Единая Россия" как когда-то Коммунистическая партия СССР", – подчеркнул советник городского головы Мариуполя.

Он добавил, что эти дети и их семьи находятся на особом контроле. Родители могут думать, что отдавая детей в такие организации, они им помогают, дают путь в будущее. Учитывая это количество участников "юнармии" увеличивается.