Об этом 24 Каналу рассказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что в городе коренных жителей осталось мало, поскольку туда завозят россиян. Он отметил, что в основном это граждане России разных национальностей.

Смотрите также Детонация длилась 5 часов: новые детали поражения склада БК возле Мариуполя

Политика переселения народов

Дмитрий Забавин отметил, что во временно оккупированном Мариуполе не хватает жилья тем, кого завозит Россия. Враг, чтобы решить эту проблему, начал выселять украинцев на территорию страны-агрессора.

Они не дают им возможности возвращаться домой через аэропорт "Домодедово". Но я считаю, что это к лучшему, чтобы украинцы не были в оккупации, ведь там происходит беззаконие, рэкет, анархия и торговля наркотическими средствами,

– сказал депутат.

Забавин подчеркнул, что все эти черты сейчас присущи оккупированному Мариуполю. Он призвал, чтобы родители вывозили детей, которые там остались, из города.

В Мариуполе проходят учения "юной армии" – это системная подготовка детей к войне против Украины. Россияне учат ненавидеть все украинское. Такие примеры мы видели в Донецке 2014 года,

– высказался Дмитрий Забавин

Депутат добавил, что целое поколение детей на оккупированной Донетчине россияне воспитывали так, что они в начале полномасштабного вторжения шли убивать людей в Мариуполе и других временно оккупированных городах Украины.