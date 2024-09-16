Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зазначивши, що у місті корінних мешканців залишилось мало, оскільки туди завозять росіян. Він наголосив, що в основному це громадяни Росії різних національностей.

Дивіться також Детонація тривала 5 годин: нові деталі ураження складу БК біля Маріуполя

Політика переселення народів

Дмитро Забавін зауважив, що у тимчасово окупованому Маріуполі не вистачає житла тим, кого завозить Росія. Ворог, щоб розв'язати цю проблему, почав виселяти українців на територію країни-агресорки.

Вони не дають їм можливості повертатися додому через аеропорт "Домодєдово". Але я вважаю, що це на краще, щоб українці не були в окупації, адже там відбувається беззаконня, рекет, анархія та торгівля наркотичними засобами,

– сказав депутат.

Забавін підкреслив, що всі ці риси зараз притаманні окупованому Маріуполю. Він закликав, щоб батьки вивозили дітей, які там залишились, із міста.

У Маріуполі відбуваються навчання "юної армії" – це системна підготовка дітей до війни проти України. Росіяни вчать ненавидіти все українське. Такі приклади ми бачили в Донецьку 2014 року,

– висловився Дмитро Забавін

Депутат додав, що ціле покоління дітей на окупованій Донеччині росіяни виховували так, що вони на початку повномасштабного вторгнення йшли вбивати людей у Маріуполі та інших тимчасово окупованих містах України.