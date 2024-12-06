Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Как россияне используют угрозы

Андрей Коваленко заявил, что россияне пытаются "раздуть" угрозу Запорожской и Херсонской областям и выставить это как условие. Так страна-террористка хочет, чтобы на Западе, в частности в США, поверили в серьезность намерений.

По словам руководителя ЦПД, соответствующие заявления сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону. Также российская армия показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области.

Россияне стремятся "торговать" этой угрозой, так же, как и "Орешником" в своей стратегии повышения ставок,

– написал Коваленко.

В то же время он отметил, что Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие.

Ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что в ближайшие планы россиян входит новое наступление на Херсон. В частности оккупанты собрали 300 лодок для форсирования Днепра.

Также СМИ сообщили, что Россия планирует наступление на Запорожье, собрав около 130 тысяч военных. Сейчас украинские силы укрепляют оборонительные позиции возле города, чтобы встретить врага максимально подготовленными.