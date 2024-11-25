Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Economist. Россияне намерены наступать на Запорожье, расположенное всего в 30 километрах от линии фронта.

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Россия планирует "смелый" штурм Запорожья

Этот город остается одним из ключевых промышленных центров Украины, и его захват будет иметь критическое значение для дальнейшего функционирования государства, пишет издание.

Украинские разведчики отмечают, что российские оккупанты уже могут собрать около 130 тысяч военных для атаки. В конце 2022 года Путин объявил всю область частью России, несмотря на то, что фактически контролировал лишь треть территории.

В то же время после так называемого "референдума", жители Запорожья остались под обстрелами – российские ракеты и бомбы разрушили более 1500 домов.

Несмотря на это, украинские военные уверены в своих силах. Полковник Алексей Хильченко, командир бригады быстрого реагирования "Спартан", убежден, что Россия пока не сможет осуществить наступление из-за рассредоточения войск на других направлениях.

По его словам, половину подразделений, которые планировали бросить на штурм Запорожья, уже перебросили в Курскую область. Командир батальона 118-й бригады "Лемберг" подтверждает это мнение, но предостерегает, что в случае атаки первый удар будет самым мощным.

В то же время украинские силы укрепляют оборонительные позиции возле города, чтобы встретить врага максимально подготовленными. The Economist отмечает, что Украина в этом вопросе действует решительно, строя новые укрепления и готовясь к худшим сценариям.

К слову, накануне вероятность наступления на Запорожье проанализировали в DeepState. Там опровергли слухи о подготовке большого наступления России на Запорожье, отметив, что большой активности войск в регионе не наблюдается.