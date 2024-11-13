Сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState. Там также опровергли информацию о том, что россияне готовятся взорвать дамбу в населенном пункте Васильевка.

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Пойдут ли россияне в "большое" наступление в Запорожской области

Аналитики DeepState отмечают, что вероятность масштабного наступления на Запорожье обсуждается уже около месяца. Его ожидают со стороны Васильевки, в частности в районе Каменского. Однако, по их наблюдениям, значительного скопления российских войск в районе Васильевки пока не зафиксировано.

Там некоторое время находятся две десантно-штурмовые дивизии, одна из которых частично была переброшена в другой район, а также засветился новый полк, собранный из сброду. На сегодня большой активности в районе Каменска не прослеживается, а если там что-то и начнется, то к этому стоит готовиться физически, а не пугать ежедневными заявлениями населения города Запорожье,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что в Роботино также нет оперативных изменений. Отдельно аналитики проанализировали вероятность подрыва дамбы в Васильевке.

Они опровергли эту информацию и заявили, что это невозможно сделать, ведь дамба была взорвана еще в 2022 году. Также там почти нет воды.

Какая ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

Аналитики указали, что обсуждение возможного "наступления на Запорожье" часто связано с активностью российских войск у Гуляйполя. Они объяснили, что это ошибочное сочетание событий, которое возникает из-за незнания географии, продвижения оккупантов в районе Ровнополя – Новодаровки и попытки прорыва из Старомайорска в Макаровку.

Аналитики напомнили, что Ровнополь и Макаровка находятся в Донецкой области, которая географически далеко от Запорожья, также упоминать Гуляйполе в этом контексте нецелесообразно.

"Вообще не понятно, зачем в этом контексте упоминать Запорожскую область, которая действительно проходит прям возле Ровнополя, но это не является основанием для заявлений о "наступлении на Запорожье", – отметили аналитики.

Как в ЦПД прокомментировали ситуацию в Запорожской области

Председатель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что на Запорожском направлении продолжается подготовка россиян к штурмовым действиям в районах нескольких населенных пунктов.

"Сил для наступления на само Запорожье у врага нет. Зато россияне через военкоров будут масштабировать собственные планы для того, чтобы распространять панику. Кураховское направление они рассматривают, как часть возможных действий в Запорожской области", – отметил Коваленко.