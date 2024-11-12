Активные штурмы на юге Запорожской области могут начаться в любой день. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина в эфире "Суспильное.Студия".

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Какова ситуация на разных направлениях фронта в Запорожье

На Ореховском направлении, по словам Волошина, армия России проводит разведку и готовит штурмовые группы. Основной целью является стереть так называемый "Работинский выступ", захваченный ВСУ во время контрнаступления, и продвижение к Орехову для контроля над логистическими путями между Запорожьем и Востоком Украины.

Ситуация на фронте меняется достаточно быстро. Украинские силы также достигли успехов, в частности, берут пленных и наносят мощные удары по оккупантам.

Военные Главного управления разведки (ГУР) и оперативной группировки войск "Таврия" обнаружили скопление военных – псковских десантников в Запорожской области и был нанесен ракетный удар. Армия РФ понесла потери в живой силе и технике,

– говорит Волошин.

На Гуляйпольском направлении армия России тоже активизирует свои войска, поскольку стремится взять под контроль важные логистические пути. Украинские силы здесь могли терять позиции, но возвращали их в результате стабилизационных боев.

Российские войска активизировались на Времовском направлении, стремясь прорвать позиции Сил обороны Украины на север в направлении Ровнополья и Великой Новоселки. По словам Волошина, россияне проводят атаки малыми группами, но с поддержкой бронетехники.

Старший лейтенант Дмитрий Пелых, начальник отделения 118 отдельной механизированной бригады, отметил в эфире телемарафона, что россияне продолжают применять штурмовые группы по несколько десятков человек, которые пытаются дойти до позиций украинских защитников. Они идут прямо через минные поля и в основном погибают под огнем артиллерии.

Напомним, спикер Сил обороны Юга Волошин заявлял, что в течении ближайших дней российская пехота начнет наземные атаки на юге Украины. Сравнительно меньшая активность россиян на этом направлении может предшествовать попытке наступления.