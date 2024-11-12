Эксперт по вопросам безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что россияне непрерывно будут готовить возможности наносить удары Силам обороны. Это будет продолжаться до тех пор, пока они будут находиться в позиции наступления.

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Ситуация в Запорожской области

Силы обороны на Запорожском направлении имели определенные успехи. Нашим защитникам удалось отвоевать там оккупированные россиянами территории во время летнего контрнаступления 2023 года.

Какова ситуация на Запорожском направлении: смотрите на карте

По словам Ивана Варченко, любые успехи украинских защитников очень раздражают оккупантов.

На все отвоеванные украинцами территории россияне готовы бросать огромные силы, ведь эти земли важны для них в переговорных процессах. Поэтому в Запорожской области они не будут учитывать на потери и пытаться вернуть деоккупированные Украиной территории под свой контроль,

– высказался он.

Возможности ВСУ

Военнослужащий отметил, что Вооруженные Силы Украины смогут перейти из обороны к наступлению только при условии, если будет достаточно военных ресурсов для того, чтобы осуществлять наступательные действия.

Для этого есть классические расчеты по пропорциям боевой подготовки сторон, однако есть и особенности современной войны. Они вносят коррективы в стандартные методы ведения боевых действий,

– отметил Иван Варченко.

Тактика врага

Россияне придерживаются уже всем известной тактики, атакуя украинские позиции значительным количеством личного состава и военной техники. Они не учитывают потери, ведь выбрали именно такой метод, он, по их мнению, действенный.

Мы (ВСУ – 24 Канал) понимаем, что россияне, постоянно маневрируя между различными участками фронта, концентрируясь то на одном, то на другом направлении, пытаются найти слабые места в украинской обороне. К сожалению, им иногда это удается,

– высказался эксперт по вопросам безопасности.

К слову, украинские военные нанесли точный удар по скоплению псковских десантников и техники на Запорожском направлении, уничтожив два российских трала и личный состав внутри. По информации ГУР, под ударом оказались также и четыре бронемашины, среди которых новые БМД-4.